Côte d’Ivoire : Meiway invite les Ivoiriens à dire non au 3ème mandat de Ouattara

C’est à travers un message posté sur sa page Facebook que le concepteur du «Zoblazo» a appelé tous les ivoiriens à un sursaut national pour faire barrage à la candidature du président Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Sans retenues, le célèbre artiste Ivoirien Meiway vient de tirer la sonnette d’alarme. Il invite la population Ivoirienne à faire un meilleur choix en évitant surtout un troisième retour du président Alassane Ouattara.

«Ivoirien mon frère, Ivoirienne ma sœur… n’aies pas peur même les mains nues… le plus faible c’est l’adversaire qui ne peut rien sans arme… la patrie a plus que jamais besoin de nous ses enfants : les vrais… c’est un devoir et une mission patriotique… du nord au sud, de l’est à l’ouest, en passant par le centre, on ira jusqu’au bout et nous vaincrons…il fera jour demain»

Dixit ce dernier pour réitérer son désaccord à cette volonté de l’homme politique.

En effet, la candidature de Ouattara apparaît comme une violation de la constitution ivoirienne selon lui.