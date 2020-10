Côte d’Ivoire : mauvaise nouvelle pour l’héritier de DJ Arafat, Ramba Junior et Grand P

Curtis Jackson alias 50 cent, rame à contre courant. Il vote Trump et le clame.



Chacun vise ses intérêts et 50 Cent n’aurait pas beaucoup à gagner avec Joe biden. Il voit autrement le monde avec Trump. Il a annoncé qu’il allait voter pour Donald Trump lors de l’élection présidentielle aux Etats-Unis.

La star a fait son choix compte tenu du plan fiscal de Joe Biden. Ce dernier compterait taxer les grosses fortunes, celles qui sont supérieures à 400 000 dollars en Californie et à New York City.

“Je m’en fous qu’il n’aime pas les Noirs, votez pour Trump! 62%! Vous avez perdu la tête?”, a écrit sur Twitter l’homme qui a échappé à la faillite il y a peu de temps.

👀WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, 🏃‍♂️💨F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. 🤷🏽‍♂️I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. 😤 pic.twitter.com/uZu02k2Dlz