Côte d’Ivoire : l’opposition profile le report de l’élection

À 24 jours du scrutin, l’opposition réclame toujours une nouvelle CEI, un nouveau Conseil constitutionnel, le retrait de Ouattara, un audit de la liste électorale et le retour des exilés, Gbagbo et Soro en tête aux émissaires de la Cédéao, de l’Union africaine et des Nations unies venus ce mardi en mission de «diplomatie préventive» à Abidjan.

Après le président, après les ministres et institutions en charge des élections hier, les émissaires de la Cédéao, de l’Union africaine et des Nations unies se sont entretenus hier mardi 6 octobre avec les candidats à la présidentielle du 31 octobre, ainsi qu’avec les partis politiques, le RHDP et l’opposition. Cette dernière réclame toujours le rejet de la candidature Ouattara qu’elle estime anticonstitutionnelle.

«Nous ne sommes pas déçus, nous avons des préoccupations quand nous observons les réserves de l’Union africaine qui jusque là n’a pas condamné le fait que le gouvernement de Côte d’Ivoire ne mette pas en exécution les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme. Si ce que nous demandons ne peut pas être obtenu dans les délais qui nous restent pour aller à la prochaine élection présidentielle, il est évident qu’il faut reporter la date du scrutin», propose Albert Toikeusse Mabri, président de l’UDPCI.



Le report se dessine à 24 jours de la date du scrutin. Difficile de satisafaire toutes exigences dans ce court delai. Et pour la première fois une proposition concrète en ce sens a été mise sur la table, par le candidat FPI Pascal Affi N’Guessan.



«Dans l’hypothèse où nous nous concentrons sur les élections : trois mois. Dans notre hypothèse où nous voulons reconstruire totalement, et c’est ce que nous avons dit à la mission, notre préférence aurait été que nous ouvrions une présidence de douze mois au moins pour mettre tout à plat. Parce que le pays a besoin de refondation. Nous pouvons le faire, mais cela est un projet politique. Si nous ne voulons pas de cette transition, alors il faut que l’on garantisse des élections véritablement transparentes et en tout cas, il faut que l’on se donne trois mois.»