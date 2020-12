Côte d’Ivoire : les fans de Yodé et Siro prennent une importante décision

L’affaire Yodé et Siro a connu son dénouement au cours du procès qui s’est tenu le jeudi 3 décembre 2020 au palais de justice d’Abidjan-Plateau dans une ambiance surchauffée. Le verdict tant attendu est tombé en début de soirée.

Les deux accusés ont été condamnés chacun à un an d’emprisonnement avec sursis. Ils devront également payer une amende de cinq millions de francs CFA. Après la sentence judiciaire, les amoureux de la musique de Dally Djédjé Gervais et Aba Sylvain Decavailles ont pris une importante décision.

La journée du jeudi 3 décembre 2020 restera à coup sûr gravée en lettres d’or dans les annales de la carrière musicale de Yodé et Siro. Ce jour-là, les zougloumen ont comparu devant le tribunal du Plateau d’Abidjan suite à leurs propos contre le procureur de la République Adou Richard au cours d’un concert à Yopougon. «C’est quel pays ça ? Allez dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés», avait lancé Siro lors de ce show le dimanche 29 novembre 2020.

La réaction des autorités ivoiriennes n’a pas tardé. Mardi 1er décembre 2020, Yodé et Siro ont annoncé avoir «reçu ce soir une convocation du commandement supérieur de la gendarmerie nationale section de recherches pour motif : enquêtes judiciaires». «Nous irons demain 2 décembre (ce mercredi) répondre à ladite convocation», ont-ils assuré.

Après leur audition au commandement supérieur de la gendarmerie, Yodé et Siro ont été gardés à vue. Le lendemain jeudi, ils ont été présentés devant le juge. C’est en compagnie d’un collège d’avocats que les auteurs de l’album «Héritage» ont fait leur entrée au palais de justice d’Abidjan-Plateau.

Une amende de 5 millions de F CFA, mais…

À la fin du procès, Yodé et Siro sont condamnés chacun à un an d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’une amende de cinq millions de francs CFA. Les deux chanteurs révélés par le groupe Poussins Chocs ont pu regagner leur domicile au grand soulagement de leurs fans. Ils ont reçu le soutien de plusieurs artistes qui ont marqué leur présence au tribunal. Bilé Didier, Petit Denis, Oze Champion, Le Molare et bien d’autres chanteurs ont assisté au procès.

Soulagés par l’issue heureuse du procès, les amoureux de la musique de Yodé et Siro sont déterminés à leur prouver leur soutien et leur admiration. En effet, ils décidé de faire une levée de fonds afin de permettre à leurs idoles de payer l’amende infligée par le juge.

L’information a été donnée par Yodé et Siro sur la toile. «Bonjour Famille #YeSVous êtes nombreux à nous contacter pour participer à une cagnotte en vue de payer l’amende fixée par la justice au cours du procès dans l’affaire «Le procureur contre Yodé et Siro». Nous tenons à vous remercier pour l’élan de solidarité à notre égard ! Cependant, nous vous invitons à un peu de patience. Vous aurez dans le courant de cette journée, la liste des numéros pour la réception de vos dons via notre page officielle. Merci et restez à l’écoute», ont posté les enfants de Gbatanikro.