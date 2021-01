Côte d’Ivoire : les évêques plaident pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés

Au terme des travaux de la 117è Assemblée plénière de leur conférence, ce dimanche 24 janvier 2021, à Grand Bassam, les évêques de Côte d’Ivoire ont réclamé la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Cette requête a été rendue publique au cours de la messe de clôture du jubilé des 125 ans de l’évangélisation de la Côte d’Ivoire, rapporte le site linfodrome.

Les archevêques et les évêques de Côte d’Ivoire sont très préoccupés par la situation socio-politique dans leur pays. Pour ces derniers, « Le moment est venu de redonner la joie à la Côte d’Ivoire ; de voir ses enfants réunis autour d’elle sans obstacle d’ordre politique, ethnique et religieux ».

Réunis à Grand Bassam, ils ont également condamné les violences enregistrées lors de la présidentielle du 31 octobre dernier. « Nous venons, une fois encore nous adresser à vous, membres de la classe politique et chers concitoyens. Nous le savons, l’élection présidentielle du 31 octobre dernier a engendré une crise d’une rare violence, faisant beaucoup de pertes en vies humaines surtout parmi les jeunes et provoquant d’énormes dégâts matériels. Nous condamnons fermement ces atrocités et cette barbarie qui sont d’un autre âge et exprimons notre compassion aux victimes, à leur famille et à la nation ivoirienne toute entière », ont-ils souligné.

Et de poursuivre : « La paix suppose une justice vraie et équitable dans la gestion des personnes et une juste redistribution des richesses du pays. Une paix en toute vérité et sincérité sans compromission. C’est là, la voie pour l’avènement d’une Côte d’Ivoire nouvelle ».

Par ailleurs, ils ont appelé au retour de tous les exilés politiques et à la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion.