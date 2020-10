Côte d’Ivoire : les confessions de Claire Bahi : «On a cherché maris des gens»

Claire bahi, l’ex-première dame du Couper Décaler a décidé de donner sa vie à Dieu. Le choc de la mort tragique de DJ Arafat lui a fait voir la nullité des choses du monde. Et depuis, la désormais chantre Claire Bahi ne cesse de chanter les délices de sa nouvelle vie et les merveilles du Seigneur.

Elle se livre aussi à des confessions sur les frasques de son ancienne vie dans le monde du showbiz. Cela donne lieu à des révélations parfois renversantes dans l’unique but d’amener les autres artistes à donner leur vie à Dieu. Pour elle, le luxe qu’affiche les dames du Couper Décaler cache bien de secrets.

«La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur», a révélé Claire Bahi.

Comme quoi, la rutilant mode de vie des stars cache un bien triste revers. Dieu bénisse Claire Bahi !

Dan Singault de Blagouin