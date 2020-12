Côte d’Ivoire : les chanteurs Yodé et Siro toujours aux mains à la Gendarmerie (photo)

Les interprètes de l’album «L’Héritage», ont effectivement répondu ce matin à la convocation à leur adressée par la brigade de recherche logée au Commandement supérieur de la Gendarmerie au Plateau.

Le duo Zougloutique Yodé et Siro était accompagné d’un collectif d’Avocats. Arrivés à 9h comme mentionné sur la convocation, c’est à 11h précisément que la formation Zouglou a été entendue.

Au motif de quatre chefs d’accusations retenus contre eux à savoir incitation à la révolte et à la haine: «On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulé dans les villages» , trouble à l’ordre public: «les gens sont avec des machettes et ils sont identifiés», outrage à l’autorité judiciaire: «Le procureur là, il n’est plus procureur, il est procureur d’un seul Allez-y dire au procureur Adou Richard, que un mort, c’est un mort» et injure à la République: «C’est quel pays ça là?».

Yodé et Siro selon une source proche du dossier que nous avons eu autour de 17h30 mn, les deux membres du groupe sont encore détenus au Commandement supérieur de la Gendarmerie. Ils sont concernant l’information que nous avons à notre possession toujours entendue par les officiers en charge de l’affaire qui les incrimine.