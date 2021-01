Côte d’Ivoire : «Le seul qui peut relever le Coupé-décalé après DJ Arafat, c’est…», Hassan Hayek

Après une longue absence dûe à un séjour en France, l’ex-meilleur ami de feu DJ Arafat, Debordo Leekunfa est rentré à Abidjan. Le talentueux artiste Couper-décaler, Debordo Leekunfa, a été très discret ces dernières semaines.

Monté au créneau le 2 novembre 2020, pour déplorer l’arrestation de Dj Volcano en marge de la présidentielle du 31 octobre, l’ex-meilleur ami de feu DJ Arafat n’a plus donné signe de vie sur ses différents supports de communication (Facebook et Instagram). Il n’avait pas non plus été aperçu dans un seul coin de la rue à Abidjan depuis lors. Une situation qui avait suscité les réactions de certains de ses collègues artistes.

«Mon TANGSON à moi, de la manière tu manques de mollet là, c’est comme ça que tu nous manques. Le constat est que nous t’aimons», avait alerté Eunice Zunon suivie par le poulain de la belle productrice Emma Dobré, Kerozen DJ qui ajoutait: «Si le mimi national Debor te manque aussi, viens pointer’».

Alors que l’on s’attendait au retour de Debordo en décembre 2020, c’est finalement le mercredi 14 janvier 2021 que Le Mimi aurait foulé le sol abidjanais avec une grande surprise à ses fans.