Côte d’Ivoire : «Le procureur est procureur d’un seul camp», la phrase qui a tout gâté pour Yodé et Siro selon Makosso

Dans la soirée du mercredi 02 décembre 2020, le général Makosso s’est prononcé sur la situation des artistes zouglou Yodé et Siro, initialement convoqués à la brigade de recherches de la gendarmerie et qui finalement ont été maintenus en garde à vue.

Selon Opera News CI, dans une vidéo publiée sur sa page YouTube, le père de la marmaille a d’abord défendu la cause des artistes qu’il estime avoir critiqué tous les pouvoirs, depuis le président Bédié, en passant par Robert Guéi jusqu’au président Laurent Gbagbo.

D’entrée, l’orateur s’est présenté comme un «pro Makosso» à ceux qui croiraient qu’il milite pour le camp RHDP et qu’il serait devenu un traitre à leur cause commune. «Je ne suis pas du RHDP, il faut que vous mettiez ça dans votre tête, je ne suis pas RHDP, je suis pro Makosso, je défends ce que je pense être vrai..» a-t-il clarifié. Poursuivant, Makosso a mis le doigt sur la parole qu’il croit être à la base du «malheur» des artistes zouglou.

Selon lui, en écoutant attentivement la vidéo du concert de Yodé et Siro, on peut entendre beaucoup de paroles fortes mais toutes ne tombent pas sous le coup de la loi. Seulement, Siro, certainement emporté par l’adrénaline du spectacle, a franchi la ligne rouge. ‘’Le président lui-même ne respecte pas les lois’’, ‘’le procureur est procureur d’un seul camp’’. En tant qu’ancien ‘’tolard’’, le révérend estime que ces paroles tombent sous le coup de l’infraction d’outrage à magistrat pour ce qui est de la second parole. Un magistrat étant intouchable dans l’exercice de ses fonctions, cette sortie de YeS ne pouvait passer comme lettre à la poste.

La seule alternative qui reste aux avocats des artistes et à tous les fanatiques des chanteurs, c’est de plaider auprès du procureur leur libération et non de l’exiger. C’est pourquoi à l’endroit de tous ceux qui publient des vidéos, il leur conseille de s’adjoindre le regard d’un juriste avant toute publication. Pour preuve, Makosso a pris en exemple la sortie de Meiway contre le 3-ème mandat. Il n’y avait rien à reprocher au texte de l’artiste car sûrement qu’il s’était entouré d’une garantie juridique.

«Je ne crois pas que Yodé et Siro soient des hommes impolis, non, Yodé et Siro, y a pas de personnes plus respectueuses qu’eux» a-t-il révélé. Pour aller dans le sens de la démarche sus-indiquée, il a lancé un plaidoyer au procureur pour le groupe. Espérons que son message soit entendu ce jeudi 03 décembre 2020, jour où les zouglou devront rencontrer le procureur.