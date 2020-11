Côte d’Ivoire : le président Henri Konan Bédié a-t-il été arrêté par la police ?

Le président désigné pour diriger la transition ivoirienne, Henri Konan Bédié est aux arrêts. Selon les sources sur place, sa maison a été encerclée plus tôt par les militaires.

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a aussi fait un tweet en ce sens pour dire que l’arrestation du président Henri Konan Bédié était en cours.

Une centaine d’hommes des forces de l’ordre, sans pénétrer dans la résidence de l’ancien chef de l’Etat, ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher la tenue d’une conférence de presse que devait donner l’opposition, qui entend former «un gouvernement de transition».

Actuellement, il serait arrêté. On n’a pas plus d’informations pour le moment. A l’intérieur de la résidence, les hommes chargés de la sécurité de M. Bédié ont sorti des Kalachnikov pour se préparer à le défendre, a vu un journaliste de l’AFP.

Une heure plus tôt, le gouvernement a accusé l’opposition de «complot contre l’autorité de l’Etat» et indiqué avoir saisi la justice, «afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions».