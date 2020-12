Côte d’Ivoire : «le plus beau jour de ma vie», la grosse confidence de Digbeu cravate

Michel Bla dit Digbeu Cravate est revenu sur le plus beau jour de sa vie dans l’émission Life Week-end.

Lors de son passage sur la chaîne de télévision Life Tv, le vendredi dernier, l’humoriste ivoirien Digbeu Cravate répond à la question de l’animatrice qui lui demande : «Quel est ton plus beau moment ?»

Sans hésiter, Digbeu Cravate a tout de suite évoqué son mariage : «c’est mon mariage. Ça fait aujourd’hui 10 ans que je suis mariée, c’était le plus beau jour de ma vie. J’ai animé beaucoup de mariages, et le jour le plus beau et le plus simple en même temps. Parce que nous étions 5 dans la salle».

Après que l’animatrice ait ajouté la question : «tu as fait ça parce que tu avais peur des représailles» l’humoriste Digbeu cravate continue : «Non… Par du tout, juste que je voulais que ça soit convivial disons très famille» a confié Michel Bla dit Digbeu Cravate.