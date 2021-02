Côte d’Ivoire : le message émouvant de Sarra Messan à son défunt conjoint

Après avoir reçu plusieurs dons de la part de plusieurs personnalités publics ivoiriennes, DJ Deversaille a rendu une sorte d’hommage à Dieu pour ses bienfaits via une vidéo.

En effet, devons-nous rappeler que Deversaille dj s’est révélé au grand public suite à une accusation de vol de 50.000 frs cfa dont il était le principal suspect. Ainsi, après une pratique faite à l’aide d’un balai, il avait été accusé de ce vol et les vidéos de cette affaire ont été diffusées en boucle sur les réseaux sociaux.

A la suite de ce fait donc, Deversaille a bénéficié du soutien moral et financier de diverses stars ivoiriennes. Pour dire vrai, ces stars avaient jugé cette accusation non fondée en raison de la non fiabilité et crédibilité de cette pratique du balai.

Dans la foulée, Deversaille a pu ainsi bénéficier de plusieurs dons pour son plus grand bonheur. Visiblement très reconnaissant de cette «gloire» reçue, Deversaille a rendu hommage à Dieu pour ce changement brusque qui a été opéré dans sa vie. Il affirme donc avoir reçu au nombre des nombreux dons qui lui ont été faits, plusieurs pairs de chaussures

«Quelqu’un qui a pris 50.000f, on lui donne 25 pairs de chaussures, c’est Dieu seul qui peut faire ça et je lui dis infiniment merci. Actuellement, j’ai tellement de chaussures que je ne sais plus quoi porter».

Notons que cette déclaration a fait intervenir beaucoup d’ivoiriens qui pour la plupart se sont montrés perplexes face aux propos tenus par Deversaille.