Côte d’Ivoire : le groupe Kiff no beat à propos de la crise pré-électorale

À l’instar des célébrités ivoiriennes

Debordo Leekunfa, Safarel Obiang, Kerozen, Ariel Sheney et nombreux d’autres ivoiriens, le groupe Kiff no beat vient lui aussi se prononcer sur la tension dans le pays.

En effet, la crise pré-électorale que traverse actuellement la Côte d’Ivoire commence par inquiéter plus d’un. A 10 jours du scrutin présidentiel du 31 octobre, l’on assiste à une forte recrudescence de la violence à travers le pays. Affrontements inter-ethnies, attaques à l’arme blanche, véhicules incendiés sont entre autres les scènes auxquelles l’on assiste ces derniers jours.

Face à la situation, les rappeurs du groupe Kiff No Beat sont pas restés silencieux. À travers un post via leur page Facebook et compte Instagram, ils invitent le peuple et les dirigeants à adopter des comportements pouvant faire accroître la paix.

«Nous traversons en ce moment une période difficile et sensible. Chaque Ivoirien a la responsabilité de faire croître la paix en lui afin que la paix devienne générale. Ne déclenchons pas gbangban (trouble). Cela pourrait toucher encore d’autres innocents qui voulaient juste profiter de la vie. Pratiquons la paix, frères et soeurs»

Ainsi se présente donc leur message qui espérons fera l’effet escompté dans le cœurs des ivoiriens.