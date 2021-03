Côte-d’Ivoire : le général Makosso et la chanteuse gabonaise Creol au coeur d’une polémique

Dans un tweet posté par le gouvernement nigérian, le président nigérian Muhammadu Buhari a salué la victoire des artistes Burna boy et Wizkid à Grammy Award 2021.

Pour cette 63ème édition de Grammy Award, deux artistes nigérians ont tiré leur épingle du jeu. En premier, il s’agit de Burna Boy qui a remporté pour la première fois la plus grande nuit de la musique, avec son album Twice As Tall dans la catégorie du meilleur album de musique globale.

Le second, c’est Wizkid qui a remporté le prix du meilleur clip vidéo pour sa chanson avec Beyoncé, Brown Skin Girl, tirée de l’album Lion King : The Gift. Et ému de joie, vue que ces deux artistes ont porté la musique nigériane en triomphe, le président Buhari dans une publication sur twitter a exprimé sa gratitude.

«Le résident Buhari reconnaît les efforts des précurseurs de la musique King Sunny Ade et Femi Kuti, dont les efforts créatifs leur ont valu des nominations aux Grammy Awards. Ils ont porté la musique nigériane à un niveau mondial» a posté le gouvernement pour dire merci aux célèbres vainqueurs.