Côte d’Ivoire : le chanteur Skelly frappe et jette les papiers des journalistes et quitte le plateau (vidéo)

Après le brusque décès de DJ Arafat, les esprits rivalisent d’imaginations aux fins d’identifier le nouvel amant de son ex-femme Carmen Sama. L’identité de ce dernier a été enfin révélée dans les colonnes d’un magazine malien.

Plus d’un an déjà que Ange Didier Houon a quitté la terre des hommes, laissant derrière lui ses fans, sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Depuis lors, Carmen Sama, la mère la «chine» ne s’est véritablement affichée auprès d’un homme. Les fans de Dj Arafat ne cessent alors de s’interroger sur le « remplaçant » de leur idole, fauchée par un accident de moto. En effet, belle et jeune, Carmen Sama doit certainement reconstruire sa vie aux côtés d’un homme qui saura prendre soin d’elle, peut être comme le faisait son défunt mari, ou même encore plus.

Si elle ne l’a pas présenté elle-même, l’identité de ce dernier semble désormais révélée au public. Selon l’information rapportée par le Mali Joli Dew, la jeune femme serait en relation secrète avec Lo Bathily, un riche homme d’affaires malien. Le même magazine précise que quelques mois après les funérailles du «Yôrôbô», Carmen Sama aurait enchaîné de nombreux allers-retours entre Abidjan et Bamako pour rencontrer son amant.