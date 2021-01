Côte d’Ivoire : le chanteur DJ Kerozen enflamme la toile avec sa nouvelle style vestimentaire

Depuis ce lundi matin, ces images de DJ Kerozen montées par des internautes à cause de son style vestimentaire par rapport à ceux de certains hommes plus riches que lui, font le buzz sur la toile ivoirienne.

L’artiste chanteur ivoirien, DJ Kerozen, est depuis ce lundi matin à la une des réseaux sociaux suite à la comparaison de son style vestimentaire à ceux de certaines célébrités mondiales plus riches que lui, par des internautes.

Selon Opera News CI, ces photos sur lesquelles il est sur le plan vestimentaire, comparé à Lionel Messi, à Fally Ipupa et à Marck Zuckerberg, créent un véritable buzz sur la toile ivoirienne.

On peux même lire ce qui suit sur ces photos : «Depuis là je suis entrain d’expliquer à ma maman que Messi est 50 fois plus riche que Kerozen Dj, elle trouve que je ment», explique un internaute.

«Quand j’explique à ma maman que l’homme en culotte a plus d’argent que Kerozen, elle croit pas», explique un autre. De ce qui précède, c’est dire à quel point Kerozen DJ, bien qu’il soit moins riche que tous ces hommes, arrive quand même à s’imposer parmi les plus riches avec son style vestimentaire.

Dans une publication de First Mag à propos de ces photos de lui qui font le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, il nous rappelle certaines paroles de sa chanson. «C’est ça là j’ai dit toujours chez les grands mais jamais cité chez les petits, non non c’est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Enfant de Siporex», a-t-il rappelé aux internautes.