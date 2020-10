Côte d’Ivoire : l’artiste zouglou répond à tous ceux qui le traitent d’alcoolique

Comme toute bonne mère. La maman de l’artiste Diamond Platnumz fait une prière pour son enfant qui a du mal à se caser à une femme.

Sandra, la maman de l’artiste dans une interview avec Wasafi Media, prie constamment assister à son mariage de l’artiste avant de mourir. Et elle voudrait bien voir son fils s’épanouir aux côtés d’une femme responsable qui prendrait s’inquieterait et bien soin de la famille.



Elle avoue prier pour le bonheur de son fils. «Je prie pour que mon fils respecte tout le monde et aide les gens. Ce que je prie le plus, c’est que mon fils ait une femme et se marie.

Je veux qu’il épouse une femme qui s’occupe de la famille. Une bonne épouse. Je prie vraiment pour qu’il se marie avant que je ne meurs. »

Il faut rappeler que l’inquiétude de la dame se justifie à plus d’un titre car Diamond Platnumz a par le passé eu des relations amoureuses conflituelles avec Zari Hassan, Hamisa Mobetto, Wema Sepetu et Tanasha Donna avec diverses fortunes. Il se sépare souvent des femmes pour des accusations d’infidélité.