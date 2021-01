Côte d’Ivoire : l’artiste Vitale annonce son mariage

Bonne nouvelle pour les fans de l’artiste ivoirienne connue comme Vitale. Dans un post sur sa page facebook, ce vendredi 15 janvier 2021, elle a annoncé son mariage.

La chanteuse Nadège Bomisso alias Vitale aurait finalement trouvé l’homme de sa vie. C’est du moins ce qu’il faut retenir de son post sur sa page facebook. “Enfin il s’est décidé. Les dates et lieux des différentes cérémonies vous seront communiqués au nom de Jésus. 2021. C’est vraiment mon année de grâce”, a écrit la chanteuse en légende d’une photo de deux bagues de fiançailles.

Cette nouvelle n’a pas laissé indifférents les internautes et notamment les fans de l’artiste. Ceux-ci ont diversement apprécié l’annonce faite par la star. Si certains l’ont félicitée et lui ont souhaité bonne chance, d’autres ont, par contre, désapprouvé cela. “Félicitation ma grande. Enfin, il n’a qu’à sortir on va le voir et t’honorer aussi“, “Dieu fait grâce à ceux qui savent attendre. Félicitations ma grande et que le Seigneur bénisse ton couple. Heureux mariage“, “Il faut faire surprise aux gens au lieu de t’exposer. Vraiment affaire de stars, vous fatiguez hoo tu ne sais pas qui aime ou pas tu fais publicité“. Ce sont, entre autres, les commentaires laissés par les fans.