Côte d’Ivoire : «J’ai demandé la main d’Emma Lohoues et elle a accepté», Olopkatcha

L’ex ami de DJ Arafat, Olopkatcha, fait de graves révélations lors de son direct sur sa page officiel Facebook. En effet, c’est durant son live, que Olopkatcha, l’ex bras droit du défunt roi du coupé décalé, Arafat DJ, a affirmé qu’il compte faire de Emma Lohoues sa femme dans les prochaines jours.

«Très bientôt je vais casser les papos, j’ai des révélations à donner. On joue pas avec le travail, c’est pas amusement hien les vraies révélations. Ça me fatigue tellement que…Il y a des gens qui se foutent de moi. C’est à dire je vais fermer leurs bouches là ils vont me respecter.

Très bientôt, je me marie c’est pas de l’amusement. J’ai demandé sa main et elle a accepté et je me marie maintenant avec Emma Lohoues dans deux jours là, je vais l’épouser, elle a accepté.

Quand vous ne me voyez pas entrain de faire des directs c’est parce qu’elle m’a donné beaucoup de conseils et j’affiche maintenant que je me marie avec Emma Lohoues bientôt donc apprêtez vous. Bébé je t’aime si tu regardes ça, je t’aime , I love you. Il reste le “kôkôkô”, la dot et le mariage donc mon coeur ne bat plus il n’ont qu’a raconter c’est eux qui parlent», a déclaré Olopkatcha pendant son direct.

Une déclaration inattendue qui a suscité de vives réactions auprès des interanutes. À l’exemple d’un, qui affirme: «Tu attendais quoi depuis pour le faire? Tu suivais Arafat partout pendant ce temps, ta vie dormais aussi. Il a falu qu’il meurt pour que tu te réveilles de ton sommeil», a martelé un internaute en commentaire

Un autre internaute quant à lui, confie: «Mais Arafat ton meilleur ami est sorti avec Emma Lohoues et c’est elle tu veux marié»