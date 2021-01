Côte d’Ivoire : «J’ai connu plus de 200 femmes, je reconnais que j’ai trompé ma femme», Révérend Makosso

Le Révérend Makosso Camille est beaucoup réputé pour ses buzzs sur les réseaux sociaux. Mais pour cette dernière sortie du plus grand marmailleur de Côte d’Ivoire, on se demande ce qui lui a bien pu passer par la tête de faire une telle révélation qui fera certainement couler beaucoup d’encre sur la toile ivoirienne.

Selon Makosso, il aurait connu plus de 200 femmes et trompé sa défunte femme avec une fille métisse. «J’ai connu plus de 200 femmes. Ma femme je l’ai trompé avec une jolie fille métisse. La qualité de sa cuisses et de son postérieur a déséquilibré ma foi… Ce n’était pas la seule. Je reconnais que j’ai trompé ma femme», a-t-il révélé dans une publication sur le compte Twitter Influenceur 225.

En tout cas, en moins que cela ne soit encore un buzz du Révérend Makosso Camille, cette nouvelle confession du marmailleur fera certainement couler beaucoup d’encre sur la toile ivoirienne.