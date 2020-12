Côte d’Ivoire : «Il se méfiait de moi», Digbeu Cravate fait une grosse confidence sur Gohou Michel

C’est la grosse confidence. Invité à l’émission life weekend ce vendredi dernier, le comédien ivoirien Digbeu Cravate n’a pas manqué de parler de ses relations avec son confrère Gohou michel.

Si on se doutait que Digbeu Cravate et Gohou Michel étaient très complices sur scène, le premier cité confirme les choses. Il va plus loin en expliquant comment l’amitié sincère entre les deux comédiens s’est tissée en dehors du cadre professionnel.

Michel Bla : «C’est dernièrement que je suis avec Gohou michel, et lui aussi se méfiait de moi. Pour m’approcher, ce n’est pas facile, et lorsqu’on raconte quelque chose sur moi par rapport à mon allure ou par la manière dont on me juge ‘’vous savez que l’Africain juge sans connaître la personne ?‘’. Et c’est lorsque nous étions en tournée en Europe pendant 3 mois au bout de 2 mois, qu’il a fini par me dire petit vraiment depuis nous sommes ensemble tout ce que l’on racontait sur toi était faux. C’est là que nos liens se sont renforcés.» a confié Michel Bla dit Digbeu Cravate.