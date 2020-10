Côte d’Ivoire : «Il n’y a aucun souci entre A’salfo et nous», Yodé

Le célèbre artiste nigérian Davido Adeleke a exprimé toute son amertume pour avoir été écarté du nouvel album de la star Afro-américaine Beyoncé. Un album sur lequel figure deux artistes africains.

Le nouvel album intitulé «Lion King The Gift» de la star Afro-américaine Beyoncé est officiellement disponible. Mais Davido a été surpris de constater son absence. Sans langue de bois, il révèle que cette absence l’a profondément frustré.

Davido, s’exprimant pour la première fois sur la question, a déclaré qu’il se sentait très mal lorsque l’album est sorti et que certains de ses confrères étaient dessus mais pas lui. En effet, l’album «Lion King: The Gift» de Beyoncé a connu la participation de nombreuses stars africaines. Les plus grands noms africains étaient Wizkid du Nigéria et Shatta Wale du Ghana.

Davido n’a pas pû s’empêcher d’exprimer sa frustration encore que son collègue Wizkid y figure. Pour rappel, les fans des deux artistes nigérians ont toujours comparé le talent de ces deux stars.

Selon Davido, il s’agit simplement d’un coup bien monté. Et c’est ce qui lui fait d’ailleurs plus mal. Il pense qu’il a été trompé par Beyoncé a cause d’un complot monté par ses détracteurs.

«Connaissez-vous la chose drôle? J’ai des producteurs qui ont travaillé sur l’album… ce sont mes amis mais ils ne m’ont pas dit qu’ils travaillaient sur l’album», a déclaré Davido.

Avant d’ajouter : «je me sens mal, je ne vous mentirai pas. J’ai été blessé. mais je sais que c’était prévu. Comme je l’ai dit, ils continuent de planifier des choses contre moi mais ça ne marchera pas… Je sais qu’ils ont planifié ça pour à Beyoncé je lui souhaite beaucoup de succès, c’était un bel album» a-t-il conclu.