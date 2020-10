Côte d’ivoire : Henri Konan Bedié et Pascal Affi N’guessan se retirent officiellement de la présidentielle et appellent au boycott

C’est une information d’une importance capitale. Henri Konan Bedié et Pascal Affi N’guessan respectivement du Pdci-RDA et du Fpi et candidats officiels pour le compte de la présidentielle ivoirienne à venir ont tous les deux décidé de ne pas participer au scrutin présidentiel tout en appelant la population à un boycott total.

Il s’agit là d’un tournant majeur en ce qui concerne le processus électoral ivoirien. Deux des quatre candidats officiels qui ont été retenus par le Conseil Constitutionnel Constitutionnel ivoirien pour l’élection présidentielle du 31 octobre ont décidé officiellement de se retirer du processus électoral.

Cette information a été véhiculée lors d’un point presse par Pascal Affi N’guessan avec à ses côtés Henri Konan Bedié ce jour même.

En effet, à en croire les propos tenus par l’ancien premier ministre ivoirien, Pascal Affi N’guessan, les conditions autour de cette élection ne sont pas du tout favorable en ce sens où la Commission Électorale Indépendante et le Conseil Constitutionnel sont deux instances acquises à la cause du gouvernement ivoirien. Par ailleurs, la candidature anticonstitutionnelle du président sortant ivoirien, Alassane Ouattara validée tout de même en est la preuve palpable.

C’est justement ce qui a poussé le Caïd actuel du Fpi à affirmer : «Nous portons à la connaissance de toute la Côte d’ivoire et de l’opinion internationale que nous ne nous sentons pas concernés par le processus électoral actuel car les conditions d’une élection présidentielle démocratique, libre, transparente et inclusive ne sont pas réunies.»

Aussi, il a tenu au nom de l’Opposition à lancer un appel à leurs partisans et à tous les ivoiriens. «J’appelle tous les partisans de l’Opposition et tous les ivoiriens à boycotter de façon légale ce processus électoral. Cette élection ne doit pas avoir lieu.» A ainsi conclu Pascal Affi N’guessan. Les jours à venir s’annoncent décisifs en Côte d’ivoire.