Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié dévoile la liste des membres du «gouvernement de transition»

Annoncés grands vainqueurs par les sondages les démocrates ont laissé Trump battre campagne, allant seul au contact des foules. Face au mur bleu, il menace de saisir la Cour suprême.

Il a su rattraper l’écrat. Mieux,C’est lui qui a remporté les deux plus gros swing states de la soirée : la Floride et l’Ohio. De son côté, Joe Biden a emporté un État primordial : l’Arizona. Mercredi matin, Joe Biden avait 238 grands électeurs et Donald Trump, 213. Biden est donc favori, sachant que c’est celui qui arrive à 270 qui l’emporte in fine.

Trump est majoritaire la Cour suprême

Des cinq États encore en balance : la Pennsylvanie (20 grands électeurs), la Géorgie (16 grands électeurs), la Caroline du Nord (15 grands électeurs) et le Wisconsin (10 grands électeurs). L’équipe de Biden assure que la Géorgie va basculer de son côté, car les votes qui n’ont pas été dépouillés viennent des grandes villes, favorables à son candidat.

Ce serait une surprise, on pensait l’État ancré côté républicain, mais ça semble toutefois à l’heure actuelle le scénario le plus probable. Biden serait alors à 254 grands électeurs. Dans ce cas, s’il emporte deux des quatre États encore en jeu, il est élu président.

S’il gagne ne serait-ce que le Michigan ou la Pennsylvanie, aussi. Une victoire en Caroline du Nord l’amène à 269 grands électeurs, soit un de moins que la barre fatidique. Autant dire qu’une victoire de Biden en Géorgie lui ouvre sérieusement les portes de la Maison-Blanche.

Autre cas de figure : Trump emporte la Géorgie, il est alors à 229 voix. Sa dynamique très favorable en Caroline du Nord devrait lui assurer 15 électeurs de plus, soit 244. S’il emporte deux des trois États du «mur bleu» (Wisconsin, Pennsylvanie et Michigan), il décroche un second mandat.

Du point de vue comptable, c’est Joe Biden donc qui fait la course en tête. Mais on le sait désormais, le scrutin pourrait aller jusqu’à la Cour suprême. Et là, les chiffres sont favorables aux républicains : 6 des 9 juges qui la composent sont conservateurs.