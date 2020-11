Côte d’Ivoire : Henri Konan Bédié appelle à la poursuite de la mobilisation

Joe Biden a annoncé la mise en place dès lundi d’une cellule de crise sur le coronavirus, tandis que les restrictions continuent de se multiplier en Europe et provoquent des manifestations de rejet, voire des violences comme à Leipzig (Allemagne).

Dans son tout premier discours après l’annonce des résultats de la présidentielle à Wilmington (Delaware), le démocrate Joe Biden a déclaré que cette future cellule de crise, composée de scientifiques et d’experts, serait chargée de bâtir un «plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021», jour de son investiture. Il prend ainsi le contrepied de son rival Donald Trump, qui a toujours minimisé la pandémie.

Le pays, déjà le plus touché au monde, fait face à une nette recrudescence de l’épidémie, avec des nombres records de nouvelles contaminations depuis plusieurs jours. Les Etats-Unis ont enregistré ces dernières 24 heures plus de 122.000 nouveaux cas positifs et 991 décès, portant le bilan total à plus de 237.000 morts.

40.000 morts en France

En Europe, la France a dépassé samedi 7 novembre les 40.000 décès liés au Covid-19 depuis le début de l’épidémie. D’après les données publiées samedi par l’agence sanitaire Santé publique France (SpF), 306 morts supplémentaires ont été recensés dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 40.169 morts.

Par ailleurs, toujours samedi, la ville allemande de Leipzig (est) a été le théâtre de violences entre les forces de l’ordre et des manifestants «anti-masques» alors que la police avait ordonné la dissolution d’un important rassemblement contre les restrictions imposées pour parer à la pandémie de coronavirus.

La police, qui par crainte de débordements s’était déployée en masse dans le centre-ville où se sont rassemblées quelque 20.000 personnes, a indiqué à l’AFP avoir procédé à «des arrestations» sans plus de précisions.

A Madrid, des centaines de complotistes et activistes anti-vaccins ont manifesté samedi le long de la promenade du Prado contre la «dictature» du virus Covid-19 et les restrictions imposées par les autorités espagnoles pour tenter d’endiguer l’épidémie. «Ils ont besoin de réduire la population» et «ils ont commencé par tuer les vieillards dans les maisons de retraite», a affirmé à l’AFP une manifestante, Chelo Sánchez.

Couvre-feu au Portugal, confinement en Grèce

Les confinements décrétés dans toute l’Europe pour juguler cette nouvelle vague, s’ils sont moins stricts qu’au printemps, sont aussi moins bien acceptés. De nouvelles mesures sont entrées en vigueur en Pologne, qui compte un demi-million de cas: cinémas, théâtres ont fermé leurs portes. Dans les centres commerciaux, seuls les magasins jugés essentiels sont ouverts. L’enseignement à distance a été étendu au primaire.

Le Portugal aussi rejoint les pays ayant décrété un couvre-feu pour parer à la résurgence du virus, a annoncé le premier ministre Antonio Costa.

La Grèce a introduit un deuxième confinement, marchant dans les traces de la France, l’Angleterre, l’Irlande et une partie de l’Italie. Pour chaque sortie, les Grecs doivent obtenir un feu vert des autorités, par SMS. Des barrages routiers vérifient les permis spéciaux nécessaires pour se déplacer.

L’amende pour ceux qui ne portent pas le masque a doublé, à 300 euros. Anticipant ce reconfinement, plus de 70.000 voitures ont quitté la capitale vendredi, provoquant d’énormes embouteillages, selon la police.

Selon un comptage effectué par l’AFP à partir de sources officielles, la pandémie a fait plus de 300.000 morts sur le continent européen, pour plus de douze millions d’infections. C’est la deuxième zone du monde la plus endeuillée, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (plus de 410.000 décès).

Le Covid-19 a fait au moins 1.243.513 morts dans le monde et officiellement infecté plus de 49,3 millions de personnes depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé samedi par l’AFP à partir de sources officielles.

Avec AFP