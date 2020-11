Côte d’Ivoire : Guillaume Soro prié de quitter la France, actuellement en Belgique et bientôt au Mali ?

En exil en France depuis 2019, Guillaume Soro n’y est plus et ne pourra plus y revenir sauf changement de situation administrative, apprend KOACI de sources sécuritaires concordantes.

Selon Koaci, nous apprenons que les autorités ivoiriennes en ont été informées, au moins depuis samedi dernier. Non flanqué d’un mandat d’arrêt international, évoqué mais jamais émis jusqu’à cette heure, l’exilé ivoirien qui, depuis la France émettait des messages d’appel à l’insurrection en Côte d’Ivoire, a pu, de fait, voyager sans être pris dans les griffes d’Interpol.

Selon nos informations, même si les médias du service public français lui ont servi de relais et que la moquerie ivoirienne est allée jusqu’à lui coller le surnom d’ “Anselmo bruit”, tiré d’un titre des zouglous Yodé et Siro, l’administration Française aurait récemment notifié à Guillaume Soro, apparemment pas en règle, qu’il se devait de quitter le territoire français.

Pour rappel, en octobre dernier, le Président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé que la place de Guillaume Soro était en prison (voir article associé, ndlr), en raison d’une condamnation à 20 ans de prison dans une affaire de détournement et des poursuites en cours pour son implication présumée dans une tentative de coup d’Etat en décembre 2019.

Avant de savoir pourquoi les autorités ivoiriennes n’ont pas émis de mandat d’arrêt international à son encontre alors qu’elles l’avaient annoncé, selon nos informations une procédure aurait été lancée mais n’aurait pas été jusqu’à son terme, pour l’heure Soro a pris la direction de la Belgique par la route, mais jusqu’à quand ?

Boudé par une opposition ivoirienne qui n’a pas répondu à son appel de proposition de prendre en main, depuis l’extérieur, ce Conseil National de Transition mort-né à Abidjan, mais libre de tout mouvement, il a annoncé aujourd’hui sur internet qu’il se rendra au Mali, pour prendre part aux funérailles du Président Malien ATT.

A suivre…