Côte d’ivoire : Gohou Michel recherché par la police du syndicat !

Cristiano Ronaldo n’avait pas peur de Connor McGregor et a surpris tous ses fans en s’affrontant dans un ring de l’UFC. Qui aura gagné?

Conor McGregor est à la veille de son grand match revanche contre Dustin Poirer et Cristiano Ronaldo sera sûrement très attentif à ce qui se passe avec McGreror puisque Cristiano Ronaldo lui-même a admis être un fan de l’UFC.

Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il préférerait regarder l’UFC plutôt qu’un match de football. En plus de le voir, aimeriez-vous le pratiquer?

Cristiano Ronaldo peut dire qu’il est monté sur un ring avec Conor McGregor et qu’il est sorti vivant et sans aucune blessure. C onor McGregor et Cristiano Ronaldo se sont vus sur le ring de l’UFC en 2016 lorsque le Portugais était en tournée aux États-Unis et a pris le temps de rendre visite à McGregor.

Bien qu’ils ne se soient pas battus au-dessus du ring et qu’ils n’aient pris que quelques photos et promouvoir leurs noms, Conor McGregor lui a dit qu’il rivaliserait avec Cristiano Ronaldo pour la liste Forbes des athlètes avec le plus de millionnaires. Cristiano Ronaldo est un amoureux de la boxe et de l’UFC et pouvait être vu très à l’aise au sommet du ring.

A cette époque, Cristiano

Ronaldo était le meilleur athlète du monde, alors Conor McGregor a voulu retirer la place que Forbes avait attribuée au joueur de la Juventus . McGreggor est confronté à une excellente possibilité de continuer à jouer car il est le meilleur du monde et Cristiano Ronaldo le suivra de chez lui. Deux grandes puissances du sport mondial se sont rencontrées un jour au-dessus du ring.

L’histoire de la façon dont Cristiano Ronaldo a presque fini en tant que boxeur:

Cristiano Ronaldo est un amateur avoué des arts martiaux et de la boxe. Bien qu’aujourd’hui, il soit l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, il fut un temps où Cristiano Ronaldo rêvait d’être boxeur mais finalement il se consacra au football car il n’aimait pas l’idée que la boxe ou l’UFC était un sport très solitaire qui dépendait d’un.