Côte d’Ivoire : Fally Ipupa fait des confidences sur DJ Arafat et sa mère Tina Glamour

Le chanteur congolais a fait quelques révélations sur le défunt chanteur ivoirien du coupé-décalé Ange Didier Houon alias «DJ Arafat», mort dans un accident de la route le 12 août 2019, à Abidjan.

Lors de son passage à la chaîne RTV Cameroun, Fally Ipupa a affirmé être intervenu dans une mésentente entre Yorobo et sa mère Tina Glamour et qu’il avait réussi à remettre la paix.

«Je me rappelle, une fois, j’étais même intervenu dans une affaire de famille entre lui (DJ Arafat, NDLR) et sa mère (Tina Glamour, NDLR). C’étaient quelques mésententes. J’ai réussi à mettre la paix», a dit l’artiste Congolais. Cette histoire montre la très bonne relation qui existait entre l’Empereur 4k et DJ Arafat. On peut dire les deux artistes étaient plus qu’amis.

D’ailleurs, dans une récente déclaration, la mère de l’artiste ivoirien décédé, Tina Glamour ne s’était pas privée de citer en exemple Fally Ipupa quand il s’est agi d’évoquer la célébration de ses trente années de présence sur la scène musicale. Une commémoration qu’elle veut certes exemplaire, mais surtout haut de gamme.

«2021 est l’année de l’allure et de l’aisance. Fally Ipupa est venu nous le démontrer. Il a fait les tickets d’entrée de ses concerts à 100 000 et 1 million pour le concert privé. C’est un message qu’il veut nous lancer. Confrères et consœurs artistes ivoiriens, vendons-nous chers. Surtout que nous ne gagnons pas grand-chose dans les droits d’auteurs que nous percevons», avait récemment exhorté Tina Glamour.

La maman de DJ Arafat, a élégamment a ajouté : «Je compte fêter très bientôt mes 30 ans de carrière. Je porte deux manteaux en moi ; celui de la chanteuse Tina Glamour et de la mère du yôrô (Arafat). Fally en a fait 100 000. Moi je ferai mes tickets d’entrée de mon concert à 200 000. Le concert privé ; alors ça sera la totale : le ticket s’élèvera à 2 millions».