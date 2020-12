Côte d’Ivoire : Eunice Zunon, l’ex copine de DJ Arafat nous présente enfin son nouveau mari

La star guinéenne Grand P a rejoint Eudoxie Yao le week-end à Abidjan et en a profité pour offrir des présents à sa dulcinée. Ce n’est plus un secret pour personne. La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P sont en couple depuis plusieurs mois.

Pendant que certains hésitent toujours à croire à cette relation amoureuse, d’autres pensent que la Go Bobaraba s’affiche aux côtés l’artiste guinéen à cause de son argent. Une situation qui agace Eudoxie Yao.

«Avant que Grand P et moi, on ne soit ensemble, j’étais déjà célèbre et je gagnais déjà mon propre argent. Je n’ai pas besoin de son argent pour vivre. Grand P et moi, on s’aime», a-t-elle clarifié dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Après un séjour de plusieurs semaines en Guinée où elle a été présentée à sa belle famille, Eudoxie Yao est rentrée à Abidjan à la fin du mois d’octobre. Des mauvaises langues avaient ensuite annoncé une rupture entre elle et Grand P. Mais il n’en était rien. «Grand P et moi, nous sommes toujours ensemble… Sachez qu’il me manque énormément. Je serai peut-être en Guinée en décembre. Nous sommes en train de préparer notre mariage civil; nous sommes en train de voir si on va vraiment le faire en décembre…», avait-elle informé.

De son côté, Grand P ne supporte pas non plus d’être loin de sa dulcinée. Il a d’ailleurs effectué le déplacement à Abidjan ce week-end. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur guinéen n’est pas venu les mains vides. Il a offert deux téléphones de dernière génération à La Go Bobaraba qui les a fièrement affichés sur les réseaux sociaux. «ça c’est mon amour. Merci pour les deux ”I phone 12 pro max», a confié Eudoxie Yao dans une vidéo publiée dans l’historique de son compte Facebook.

Notons que le prix d’un I phone 12 pro max avoisine le million de Fcfa.