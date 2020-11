Côte d’Ivoire – Eudoxie Yao : voici comment son mari Grand P gère son immense fortune

La star guinéenne Grand P, de son Vrai nom Moussa Sandiana Kaba est né à Sanguiana dans le Nabaya en Guinée. Atteint de progeria qui lui a donné un physique or du commun, le chanteur et acteur Guinéen se fera très vite connaître par le grand public grâce à son talent.

Il serait le petit ami d’Eudoxie Yao, la go ivoirienne la plus influente De l’Afrique et fait actuellement la Une des médias. Quelle est en réalité la fortune de cette star guinéenne qui ne finit pas de se faire parler de lui ?

La fortune de Moussa Kaba est estimée à ce jour à 60,8 millions de fcfa. Il disposerait de nombreuses voitures dont une Range Over noire et serait propriétaire d’une gigantesque villa en guinée, villa dans laquelle il s’affiche très souvent avec plusieurs de ses compagnons.

Son manager confiait que L’ensemble de ses tournées européennes et clips rapportent gros. Le fiancé de la femme BOBARABA fait comme d’habitude, son shopping uniquement dans les magasins de luxes et seulement à l’étranger.

D’après des rumeurs, il serait bel et bien la personne ayant offert deux range over à sa petite amie Eudoxie Yao et une somme de 21 millions de franc cfa lors de son anniversaire il y a quelques mois aujourd’hui.

Grand P dépense beaucoup sa fortune dont les dons auprès des associations. D’ailleurs, il affirmait dans une interview qu’il donne son argent de la même manière qu’il l’a eu. Par conséquent, Il est parrain de 10 associations en guinée comme en Côte d’Ivoire.

Selon Selon Opéra News CI, une grande partie de sa fortune a été récemment dépensée lors son voyage au Maroc où il a effectué des opérations et des visites médicales. Sa grande maison est munie d’un grand salon où est rangée sa télévision de luxe grand écran.

D’après des informations en leurs possessions Grand P dépenserait entre 3 et 5 millions à chacune de ses sorties en boîte de nuit avec les filles qu’il apprécie. Ses concerts réalisés lui rapporteraient environ 20 et 21 millions par mois. Ce n’est donc plus un secret pour personne, grand est véritablement un millionnaire.

C’est sans doute grâce à cet argent que toutes les filles veulent faire sa connaissance. nous apprenons également que le millionnaire guinéen avait offert une télévision grand écran a sa future épouse qui n’est personne d’autre qu’Eudoxie Yao.

Malheureusement ladite télévision avait été volée quelques jours dans la cuisine de la bimbo ivoirienne. Il a donc de quoi se nourrir, nourrir sa famille et satisfaire à tous ses besoins. N’est-ce pas réussir sa vie ?