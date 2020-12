Côte d’Ivoire – Eudoxie Yao : la cherie de Grand P partage un gros plan de ses fesses et fait perdre la tête

Dans une récente interview, la célèbre comédienne réalisatrice et productrice ivoirienne Akissi Delta a révélé à Linfodrone qu’elle devrais se rendre bientôt en Italie pour échanger sur la question de l’immigration clandestine.

«En général, on m’invite pour aller motiver des gens à travers mes témoignages. Même ceux qui prennent des bateaux pour aller mourir en mer. Pour cette question même, je devrais me rendre bientôt en Italie, pour parler aux gens. Parce qu’ici, on peut faire beaucoup de choses pour s’en sortir au lieu d’aller nourrir des poissons dans la mer.

Je donne mon propre exemple : je suis une femme, je suis analphabète, j’ai commencé petit à petit, j’ai suivi un rêve et me voilà aujourd’hui. Ce qui veut dire que d’autres peuvent le faire. On peut même inverser la tendance, c’est-à-dire faire venir les Européens ici.

A titre d’exemple, je prends l’arrivée de la chaîne de télé A+ en Côte d’Ivoire. Normalement, si Canal+ voulait installer A+ en Afrique, c’est au Burkina Faso, où l’industrie cinématographique est très développée, ou au Sénégal, mais pas en Côte d’Ivoire. Mais qui est à la base de ce choix ? C’est à cause de moi qu’ils sont venus s’installer ici. Mais ça, les autorités ne le savent pas. J’ai dû batailler fort pour cela.»