Côte d’Ivoire : «Épargnez Dieu dans votre affaire de sexes», Makosso charge Vitale et Kamagaté Souleymane

Le Révérend Makosso Camille s’est prononcé sur le clash entre Vitale et son ex-petit ami, Souleymane Kamagate, marié désormais à la chanteuse Bamba Ami Sarah. L’affaire fait polémique sur la toile.

Selon Afrique-sur7, l’affaire Vitale, souleymane Kamagaté et Bamba Ami Sarah donne lieu en ce moment à un véritable déluge de critiques et de réactions sur les réseaux réseaux ces dernières 48 heures. Après Eunice Zunon et bien d’autres, c’est au tour du Révérend pasteur, le Général Camille Makosso, le boss de la «marmaille», de se prononcer sur cette polémique qui a fini par exacerber la toile.

«Le spectacle que vous nous servez sur la toile n’est pas édifiant. Car la Côte d’ivoire sort d’une période difficile et très stressante. Elle n’a donc pas besoin de ça actuellement», fait savoir Makosso. Sans manquer de fustiger le comportement indécent des différents protagonistes, le pasteur en deuil après le décès de sa femme, dira:

«Vous êtes dans le péché. Vous êtes déjà dans le péché. Votre relation n’était pas acceptée par Dieu. Vous couchiez ensemble alors que vous n’êtes pas mariés. Ne mêlez pas les livres saints ( Bible et Coran) à vos histoires de fesses. Les saintes écritures recommandent le mariage avant les rapports sexuels.. Elles nous interdisent de jurer. Comment réessayer une idylle qui date de 5 ans.

Enlevez le nom de Dieu dans vos histoires qui vont en dessous de la ceinture. Vous êtes des personnages publiques. Donc ne vous étonnez pas de voir des bandits de grands chemins, des sorciers imiter ce que vous faites. Utiliser la Bible et le Coran pour aussi jurer. Épargnez Dieu dans votre affaire de sexes», a mis en garde le Révérend Camille Makosso.

Vitale a récemment fait de graves révélations sur sa relation avec Souleymane Kamagaté et Bamba Ami Sarah, dans l’émission FAHA FAHA” de IVOIRE TV MUSIC. La chanteuse ivoirienne du coupé décalé, se dit “étonnée” de voir son ex-petit ami (souleymane Kamagaté) mariée aujourd’hui à Bamba Ami Sarah qui était comme une sœur à elle.

«Elle et moi on se connaissait bien quand j’étais en début de carrière. Ça m’a un peu étonnée de la voir avec mon ex. Ok en amour, il n’y a pas de frontière. J’étais avec le monsieur. On a passé un bout de temps ensemble et puis voilà, on s’est séparé. Juste après, il a eu une relation avec Ami, quelqu’un avec qui j’étais beaucoup collée. C’était un peu comme une sœur et la voir avec mon ex, j’ai trouvé cela un peu bizarre. C’est comme si elle m’avait trahie.

C’est pas que j’ai envie de retourner avec Souleymane Kamagaté. Après notre séparation, le Monsieur venait toujours vers moi et je lui ai dit non arrête parce que j’ai appris que tu es avec mon amie qui est AMI Sarah. Donc il était avec elle et il venait vers moi. Au départ je ne croyais pas. Les gens en parlaient mais c’est après avec sa grossesse tout ça là j’ai compris qu’ils étaient ensemble. Donc j’ai “tapé l’œil” comme on le dit chez nous», a regretté BOMISSO Minin Nadège, alias VITALE.

Poursuivant, la chanteuse se dit “un peu trahie quand même”. “Parce que moi je ne le ferais pas ça à une amie à moi; son ex je n’irai pas là-bas. Je suis une personne honnête, sérieuse et affective. Je me dis que je suis une personne bien, tout le monde doit être bien. J’ai trop vite confiance aux gens(…)”, a-t-elle ajouté». La réaction de Souleymane Kamagaté n’a pas tardé. Via sa page officielle facebook, après le passage télé de l’émission, il a dénoncé sévèrement la jeune femme, sans mention de son nom Vitale, dans un long recit.