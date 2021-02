Côte d’Ivoire : «Entre Alpha Blondy et moi, c’est moi le patron», Meiway  donne les raisons

Le couple divorcé a réuni sa famille recomposée au cours du week-end pour célébrer le huitième anniversaire de leur fils Sebastian avec un thème hybride Fortnite / Halloween.

Wiz et sa petite amie sont venus habillés comme un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée pour l’occasion, tandis qu’Amb est allé pour un look des années 70.

«Joyeux anniversaire à mon Sweet Angel Boy Sebastian!» Amber a écrit dans un message. «Pouvez-vous tous croire qu’il a eu 8 ans aujourd’hui ??? Il voulait une fête Halloween / Fortnite et c’est ce qu’il a! Je t’aime Citrouille! #sebastiantaylorthomaz.»

Wiz a également écrit un doux message à son petit garçon, en écrivant: «Joyeux anniversaire, gamin. Tu es la personne la plus importante de la planète pour moi. Merci de m’avoir choisi moi aussi pour être ton parent. Profitez de votre grand 8 #happybirthdaybash # big8.»

Le couple s’est séparé en 2014 et Rose a ensuite été liée à Machine Gun Kelly et 21 Savage avant de s’installer avec l’exécutif de Def Jam, Alexander ‘AE’ Edwards, avec qui elle partage maintenant un autre fils.

Parlant à Adam22 pour une interview sur son podcast No Jumper en octobre, le natif de Philly a parlé de la datation 21 et a déclaré que le moment où il avait choisi de tenir une pancarte indiquant «Je suis aussi une houe» était le début de la fin de leur brève relation.

«En fait, c’est ce qu’il voulait faire et je pense que c’était finalement la fin de notre relation», a déclaré Rose. «Je pense qu’il était très favorable et il était comme, ‘Mec, je devrais tenir une pancarte qui dit:’ Je suis une houe aussi! ‘ Et je me suis dit: «Ce serait vraiment génial pour le féminisme! Slut Walk, vous savez que vous êtes un rappeur et les hommes noirs sont toujours considérés comme très hyper masculins et je pense que ce serait un grand moment. Et il était comme, ‘Yo, je suis à terre!’ Alors j’ai fait faire le signe et tout et il l’a tenu et après ça, je pense qu’Internet l’a trop attaqué et ce n’était tout simplement pas bon après ça.