Côte d’ivoire : Emmanuelle Keita tacle violemment Alassane Ouattara

Odette Lorougnon a apporté un réponse suite à la dernière sortie médiation du président Ouattara le 22 octobre 2020, à Abengourou.

Ah le pouvoir ! Non monsieur Ouattara ! Ceux qui seront devant la justice cette fois ci, ce sont ceux qui ont créé et armé les microbes, les milices et les mercenaires de machettes, de couteaux, et de kalachnikov pour tuer, découper et casser les manifestants aux mains nues, qui payeront le prix et donc qui seront non seulement devant la justice des hommes, mais aussi devant la justice divine.

Et ils se connaissent. Quand on a peur de la prison et qu’on veut mourir au pouvoir, alors que la Constitution ne le permet pas, on ne se vante pas de vouloir mettre les autres en prison. Que ceux qui sont au pouvoir depuis dix ans avec des prisonniers politiques, civils et militaires, des exilés sachent que la roue de la vie tourne et que tout se paye sur la terre des hommes.

Et monsieur Ouattara et son gouvernement payeront tout le mal qu’ils font au peuple de Côte d’Ivoire. Rien dans la vie ne reste impuni, alors qu’ils soient sûrs et certains qu’ils n’échapperont pas à la prison. C’est l’homme qui est pressé, mais Dieu, la vérité et la justice ne sont pas pressés du tout.

Et monsieur Ouattara et son gouvernement payeront tout le mal qu’ils font au peuple de Côte d’Ivoire. Rien dans la vie ne reste impuni, alors qu’ils soient sûrs et certains qu’ils n’échapperont pas à la prison. C’est l’homme qui est pressé, mais Dieu, la vérité et la justice ne sont pas pressés du tout.

Tout se paye tôt ou tard, et Dieu fait chaque chose en son temps. A bon entendeur salut !!!