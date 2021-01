Côte d’Ivoire : Emma Lohoues très remontée contre ses employés (vidéo)

Dans un direct sur sa page facebook, l’ex-copine de feu DJ Arafat, Emma Lohoues a désapprouvé l’attitude de certains de ses employés.

Emma Lohouès est très remontée contre la négligence de certains de ses employés. Elle fustige notamment le fait que ces derniers bâclent pour lequel ils sont payés et qu’ils sont censés accomplir fidèlement conformément aux engagements qu’ils avaient pris lors de leur recrutement. « Je suis dépassée. Je ne peux pas comprendre qu’il y ait des jeunes filles qui me stressent à longueur de journée lors des recrutements, pour ensuite venir bâcler le boulot», a-t-elle déploré.

Et d’expliquer : « Moi étant malade, je suis couchée à la maison quand une des clientes du Spa appelle et fait savoir qu’elle a rendez-vous depuis 12h30 et que le Spa est fermé à cette heure là. Surprise, j’appelle la gérante et je lui demande ce qu’il se passe. Elle me dit que le gardien est allé manger. Donc quand le gardien va manger, le Spa ne fonctionne plus parce que celle qui gère le Spa n’a pas la présence d’esprit pour pouvoir trouver le remplacement qu’il faut».

Face à cette situation, Emma Lohouès avait décidé de fermer la structure pour un bon moment. Mais ses fans lui ont conseillé plutôt d’opter pour un recrutement et après libérer les autres. Ainsi, elle a lancé un nouveau recrutement et demande aux plaisantins de s’abstenir.

« Quand on va parler, c’est pour dire que je suis trop stricte. Mais si je ne suis pas stricte avec ce qui me donne à manger, je vis comment? Vous êtes venus pour travailler afin de gagner votre pain, mais au lieu de ça, vous bâclez le travail des gens. Je suis choquée », a insisté la Business Woman Emma Lohoues.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour suivre la vidéo.

https://fb.watch/2RcA2Lyi0C/