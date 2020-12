Côte d’Ivoire – Emma Lohoues : cette vidéo de l’ex-copine de DJ Arafat fait le buzz sur la toile

Emma Lohoues s’affiche toujours au top de la forme sur les réseaux sociaux. L’ex-compagne de DJ Arafat a posté une vidéo d’elle où elle s’est affichée plus sexy que jamais !

Emma Lohoues fait sensation sur Instagram et elle s’affiche toujours sexy. La top a posté une nouvelle vidéo sur son compte où elle s’est affiché sexy en pleine discussion… Comme à son habitude la star ivoirienne a fait le buzz.

Voilà donc un cliché qui risque de réchauffer la toile. Dans sa story Instagram, Emma Lohoues a posté une vidéo. Et on peut dire qu’elle sait comment attirer l’attention. On vous laisse découvrir !

