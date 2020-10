Côte d’Ivoire – DJ Arafat : son ex Eunice Zunon fait grimper la température

View this post on Instagram

L'Afrique et moi, une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter 🥰 MES GUERRIERS, VOICI VOTRE MISS 😌😎 Pagne offert par madame Nékâ Koko Dunda Danfani depuis le burkina 😘😘😘 Model fait par @allalyn.sylvere #je_comprends_pas