Côte d’Ivoire – DJ Arafat : son ex-copine Emma Lohoues s’affiche dans un look Canon !

La star ivoirienne a fait fureur ! Et pour cause ! Elle a dévoilé un total look africaine. Un petit détail a très vite interpellé ses fans. Et c’est Canon !

Son regard de braise fait l’unanimité. Côté coiffure, la belle actrice ivoirienne laisse ses longs cheveux détachés. On adore ! Et les internautes aussi !

Emma Lohoues ne passe jamais inaperçue sur Instagram. En effet, chacune de ses photos crée un réel engouement chez ses fans. Il faut dire que la star est canon ! Et ses looks aussi ! Il y a quelques jours, la jolie brune a d’ailleurs surpris ses abonnés.