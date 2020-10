Côte d’Ivoire : deux arrestations au campus Félix Houphouet Boigny

Au Bénin, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a procédé, ce mardi 20 octobre 2020, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’institution. Cette cérémonie s’est déroulée dans une sobriété en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19 en présence du Ministre de la Justice, Sévérin Quenum, des présidents d’Institutions, du Préfet de l’Ouémé et du Maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty.

Au cours de cette session ordinaire, plusieurs dossiers seront examinés par les députés de la huitième législature. Il s’agit, entre autres, du projet de loi portant autorisation de ratification, du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires adopté, le 07 juillet 2017 à New York et signé par le Bénin, le 26 septembre 2018 ; du projet de loi portant autorisation de ratification, de la Convention portant création de l’Alliance pour le Bio digesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre, adoptée à Ouagadougou, le 04 octobre 2018 ; du projet de loi portant code de nationalité béninoise ; du projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin ; du projet de loi portant loi organique sur le Conseil Economique et Social ; le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême ; le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin…

Ci-dessous la liste partielle de l’ordre du jour