Côte d’Ivoire : des leaders de l’opposition bloqués par la police

L’approbation de l’action d’Emmanuel Macron bondit de huit points en novembre, en pleins reconfinement et attaques djihadistes, tandis que celle de Jean Castex ne progresse que d’un point en un mois, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio diffusé mardi 3 novembre

À la question «approuvez-vous ou désapprouvez-vous leur action à leurs postes respectifs ?», 46% des personnes interrogées disent approuver l’action du chef de l’État (+8 points par rapport à septembre) mais ils sont toujours plus nombreux (54%) à la désapprouver.

Ils sont 47% à approuver l’action du Premier ministre sur la même période (53% désapprouvent), selon cette étude réalisée après l’annonce du reconfinement le 28 octobre par Emmanuel Macron, l’assassinat de Samuel Paty et l’attaque djihadiste qui a fait trois morts dans la Basilique de Nice les 16 et 29 octobre.

Un «effet drapeau»

«Entre l’annonce du confinement et l’émotion suscitée par les attentats de Conflans et de Nice, Emmanuel Macron bénéficie d’un ‘effet drapeau’ et d’un resserrement de la communauté nationale autour de la figure du chef de l’État», estime Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop.

Le chef de l’État avait déjà connu une hausse (+13%) de sa cote de popularité en mars, en pleine première vague, et celle d’Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait progressé de 7 points.

Dans le détail, si 56% (+2 points) des personnes interrogées estiment que le chef de l’État «défend bien l’intérêt de la France à l’étranger», et 41% (+4 pts) à penser qu’il «mène une bonne politique économique», ils sont seulement 37% (+8 pts) à le juger proche des préoccupations des Français.

Sondage effectué les 29 et 30 octobre par questionnaire autoadministré en ligne, sur un échantillon de 1.028 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Avec AFP