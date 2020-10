Côte d’Ivoire – Crise électorale : le détestable spectre de 2010 plane encore

A l’occasion du lancement de sa campagne électorale à Bouaké, vendredi dernier, le président sortant, Alassane Ouattara et candidat à sa propre succession a évoqué les raisons du départ du gouvernement de son ancienne ministre de la communication, Affoussiata Bamba. Dans un post sur sa page facebook, dimanche, celle-ci a réagi promptement aux propos de son ex-employeur.

«Dès mon premier mandat, j’ai dit, quand je formais mon gouvernement, que ceux qui ne réussiraient pas aux élections législatives sortiraient du gouvernement», a d’abord fait savoir, Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Et d’ajouter : «Parce qu’elle n’a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu’est-ce que cela veut dire ?».

Comme on pouvait s’y attendre, Affoussiata Bamba n’a pas tardé avant de répondre aux propos tenus à son égard. «Décidément, je l’obsède à ce point celui-là ! Ce faux courageux des temps d’accalmie ! Je ne fais plus partie de sa bulle depuis janvier 2017, mais il parle encore de moi !», a écrit, dans une publication sur les réseaux sociaux, l’ex-ministre de la Communication, opposante farouche au pouvoir d’Abidjan.

Dans sa réplique, elle a donné les vraies raisons qui l’ont conduite à s’opposer à Alassane Ouattara. «Cela étant, quand une personne est capable de renier sa parole à ce point, alors qu’elle avait clamé partout qu’elle ne serait pas candidate en 2020 et qu’elle se dédit pour l’être, à un 3e mandat illégal et anticonstitutionnel ; quand vous découvrez que vous n’avez pas les mêmes valeurs et que les causes de votre engagement à ses côtés ne visent pas le même objectif ; quand vous vous apercevez que cette personne est un affabulateur et un illusionniste qui a donné d’elle une image qui ne correspond pas à la réalité ; s’opposer à elle devient un devoir citoyen !», a-t-elle insisté.