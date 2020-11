Côte d’Ivoire : «C’est vrai que j’aime me mettre en sexy par moment, mais…», Eudoxie Yao la fiancée de Grand P

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se rencontrerons ce mercredi après-midi, à 17H, au Golf hôtel d’Abidjan (Cocody, Riviera Golf, ndlr), apprend KOACI de la présidence ivoirienne.

L’ancien Président a, cette fois-ci, répondu favorablement à l’appel au dialogue lancé lundi soir par le chef de l’Etat, au sortir de sa réélection après des semaines de tensions, jusqu’à des conflits sanglants suite à des mots d’ordre politiques et des discours extrémistes, entre le camp au pouvoir et une opposition sous la houlette du Président du PDCI.

Plus tôt le PDCI avait été formel est expliquant que le principe était «acquis». «Conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a léguées, le père de la Nation ivoirienne, le Président Félix Houphouët-Boigny, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd’hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l’opposition, dans le respect de l’ordre constitutionnel…

Je voudrais donc inviter mon aîné, le Président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre, dans les tout prochains jours, pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance», c’est l’appel lancé lundi dernier par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, quelques heures après la confirmation de sa réélection par le Conseil Constitutionnel.