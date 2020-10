Côte d’Ivoire : «c’est pour le bien de DJ Arafat lui-même que j’étais fâché avec lui», révèle Molare

Le patron de Mavin Record, Don Jazzy, qui est souvent de bonne humeur. En fait, beaucoup disent ne jamais l’avoir vu en colère. Pendant ce temps, le producteur a finalement révélé la raison pour laquelle il ne s’énervait pas.

S’exprimant sur un segment de la radio Apple Music avec DJ Cuppy étiqueté «Proverbe africain», Don Jazzy a déclaré: «Beaucoup de gens disent que je ne suis guère contrarié ou que je suis toujours heureux. Il y a un proverbe qui explique cela.

Il dit: «La colère chaude n’est pas capable de cuire les ignames», donc peu importe à quel point on est bouleversé, on ne peut pas faire bouillir de l’igname avec la gêne.

«Je ne pense pas qu’il y ait un problème qui ne puisse être résolu ou discuté. La plupart du temps, je sens que quand on est bouleversé et que l’on agit avec colère, on peut probablement creuser une plus grande tombe pour soi-même ou aggraver la situation encore plus que ce qui a déclenché le problème en premier lieu. Alors, parfois, il vaut mieux prendre du recul, se détendre et réfléchir plus clairement aux problèmes.»