Côte d’Ivoire : «C’est moi j’ai mis Arafat, Serge Beynaud et Debordo dans la musique», Skelly

Skelly est un artiste du coupé décalé mais très différent de tous les autres et cela à cause de ses agissements. Appelé également Skelly poudre, ce dernier se badigeonne tout le Corps avec du poudre où qu’il est soit.

Aujourd’hui invité sur la troisième chaîne nationale ou la 3, l’artiste Vu comme le plus atypique de tous les temps fait des révélations qui choquent l’ensemble des téléspectateurs. Selon Opera News CI, l’homme au poudre a clairement affirmé que c’est grâce à lui que Dj Arafat (mort), Serge Beynaud et Debordo ont fait de la musique et que le coupé décalé existe encore en Côte d’Ivoire.

«C’est moi j’ai mis Arafat, Serge Beynaud et Debordo…, dans la musique. Roland le Binguiste n’était pas dans le showbiz. Il a été rapatrié de la France. J’ai voulu l’aider en le mettant comme mon manager… Je suis celui qui a permis que le Coupé décalé existe en Côte d’Ivoire. Tous les Siro là voulait pas de cette musique. Mais aujourd’hui je leur soutiens.», avait-il martelé avant d’ajouter que Eddy n’était pas son frère et répond à ceux qui pensent qu’il est fou

«Eddy n’est pas mon frère la preuve. La preuve je suis clair il est noir. Les gens pensaient que j’allais insulter Annie, non elle travaille bien. Un fou qui a trois maison…».