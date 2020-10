Côte d’ivoire : Alassane Ouattara fait l’état des lieux sur ses récentes visites d’Etat

Le jeune rappeur Ramba Junior n’assume pas son retrait définitif du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud).

Ramba Junior pas d’accord avec les résultats du Primud, mais… continue l’aventure, certainement pour sa carrière musicale.

Le jeune rappeur ivoirien de 10 ans, Ramba Junior, fait partie des artistes qui ont contesté les résultats du Prix international des musiques urbaines et du Couper-décaler (Primud 2020 ). Après que le Primud du meilleur rappeur a été décerné à Abomé L’Éléphant, Ramba Junior n’est pas passé par quatre chemins pour vomir les organisateurs.

«Vous êtes les enfants rappeurs. Vous êtes les bébés rappeurs. Moi j’ai voyagé. Je suis parti au Burkina, Abomé toi tu es déjà parti au Burkina Faso et puis ils vont te donner prix. Mais pourquoi on te donne le prix? C’est à moi qu’on doit donner le prix. Vous êtes des voleurs ou bien c’est parce qu’il (Molaré) a fait clip avec toi. On ne te connaît pas Abomé. On connait le petit Ramba Junior», a lâché le jeune poucet dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Dans la soirée du mardi, un message posté sur la célèbre page First Mag le vrai, annonçait le retrait de Ramba Junior des prochaines éditions du Primud.

«Nous avons décidé de ne plus participer au PRIMUD. Désormais, que Molare retire le nom de notre artiste de son événement… Molare a récemment fait un featuring avec Abomé l’Eléphant. C’est une manière pour lui de lancer son «petit» Abomé. On comprend aujourd’hui pourquoi Arafat le clashait tout le temps. Si Ramba ne participe pas à leur événement, ce n’est pas un drame. Quand vous avez vos fans qui sont avec vous, c’est l’essentiel», a informé ladite page.

Sans tergiversation aucune, le staff du jeune rappeur a apporté un démenti formel à cette information. «Le staff de Ramba ne se reconnaît pas dans ces écrits…Merci pour la compréhension», pouvait-on lire sur la page Facebook de l’artiste. Chacun peut donc se faire sa vérité au regard des diverses déclarations.