Côte d’Ivoire : «Alassane a raison de le dire parce que je lui donnais l’argent», Guillaume Soro

Le Chef de l’État sortant ivoirien est-il réellement dans la logique de transmission du pouvoir à la jeune génération ? La question vaut son pesant d’or dans la mesure où même si l’intéressé assure que sa ‘volonté est de trouver lors de ce mandat (le 3e) une personnalité consensuelle‘, rien n’est moins sûr.

Visiblement, Alassane Ouattara semble ne plus être fatigué par l’exercice du pouvoir, encore moins par son âge. Il a tenu à le rappeler dans son interview avec le journal français Le Monde. Le candidat du RHDP se dit même prêt et apte à rempiler pour un 3è voire un 4è mandat.

«A mon âge, je peux faire deux mandats sans souci mais ma volonté est de trouver lors de ce mandat une personnalité consensuelle», a déclaré Alassane Ouattara. «Je suis en pleine santé», s’est-il convaincu pour étayer son propos.

D’ailleurs, il a fait remarquer que si Henri Konan Bédié qui est plus âgé que lui de presqu’ une décennie veut être élu, c’est que lui également peut concourir encore. «Bédié a presque dix ans de plus que moi et il veut être élu».