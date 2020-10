Côte d’Ivoire : «ADO m’a envoyé pour vous remercier pour votre engagement», Hamed Bakayoko

Le directeur national de la campagne Hamed Bakayoko a félicité le samedi 17 octobre 2020, les jeunes mobilisés à la place Ficgayo.

«Votre candidat ‘ADO’ m’a envoyé pour vous remercier pour votre engagement à ses côtés (…) La mobilisation des jeunes à ce meeting est la preuve du succès de la politique du président Alassane Ouattara pour la Côte d’Ivoire», a indiqué son directeur national de campagne, Hamed Bakayoko, lors du premier meeting de campagne du RHDP dans la commune de Yopougon.

Poursuivant, M. Bakayoko a appelé les jeunes à continuer de faire confiance au président Ouattara qui va continuer de travailler pour le pays et non pour le détruire comme le font ses adversaires politiques. «Chers jeunes, demeurez mobilisés pour la victoire du candidat ‘ADO’ et préparons nous pour le ‘1 coup K.O’», a-t-il insisté.

«La jeunesse est acquise à la cause du président Ouattara et nos opposants politiques n’ont plus rien à offrir à la jeunesse ivoirienne», a souligné le directeur national de la campagne du candidat du Rassemblement pour la Démocratie et la Paix (RHDP) Hamed Bakayoko.