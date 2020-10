Côte d’ivoire : à quelques jours de la présidentielle, des manifestations observées à Daoukro

Candidat pour un énième mandat à la magistrature suprême ivoirienne, le président sortant de la république ivoirienne a tenu à s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussé à vouloir briguer cet énième mandat.

Nous sommes le 6 août 2020, veille de l’indépendance de la Côte d’ivoire, lorsque Alassane Ouattara annonce officiellement qu’il tentera de briguer un énième mandat présidentiel lors du scrutin électoral à venir.

Cette information a depuis lors fait couler beaucoup d’encres et de salives au sein de la Côte d’ivoire en ce sens où certains ivoiriens dont les leaders politiques de l’Opposition au pouvoir perçoivent cette nouvelle candidature comme un acte anticonstitutionnel.

Cela dit, si Alassane Ouattara affirme être dans son plein droit de briguer un troisième mandat présidentiel, il a tenu à donner également les raisons qui l’ont poussé à se présenter à nouveau à l’élection présidentielle ivoirienne

«Je suis candidat parce que je veux le meilleur pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Et je crois encore plus qu’ensemble, nous y arriverons.»

A ainsi avancé l’ancien directeur général adjoint du Fond Monétaire International. Voilà qui est clair et qui certainement éclairera un peu plus les lanternes.