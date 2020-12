Côte d’Ivoire : 24 mois d’emprisonnement avec sursis et une amande requis contre Yodé et Siro

Après plus de trois (03) heures d’audience, le verdict du procès Yodé et Siro vient de tomber. Contrairement au vœu du Procureur de la République, Adou Richard qui avait exigé 24 mois d’emprisonnement, assortis de 5 millions de francs CFA d’amende, le juge chargé de l’affaire a requis en définitive 12 mois d’emprisonnement avec sursis, assortis de 10 millions d’amende.

En effet, lors de leur dernier concert à Yopougon, au maquis l’Internat, dans le cadre du lancement des 30 ans du zouglou, les enfants de Gbatanikro ont tenu des propos virulents à l’encontre du Président de la République, Alassane Ouattara et du Procureur de la République, Adou Richard.

«Le procureur là, il n’est plus procureur, il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là. Allez-y dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulé dans les villages pendant qu’ici les gens sont avec des machettes et ils sont identifiés», a craché Siro avant d’entonner une hymne à Laurent Gbagbo et à tous les Ivoiriens contraints à l’exil, en l’occurrence Charles Blé Goudé et Soro Kigbafori Guillaume.

Convoqués par la Brigade de recherches de la gendarmerie nationale pour incitation à la révolte et à la haine, trouble à l’ordre public, outrage à l’autorité judiciaire, injure à la République, les artistes n’avaient pas pu regagner leur domicile après leur audition car devraient être présentés au Procureur de la République, ce jeudi 3 décembre 2020.

Après un procès qui a duré un peu plus deux heures, le verdict est enfin tombé. Alors que le Procureur requérait 24 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 millions de FCFA contre les artistes, ils écopent finalement de 12 mois d’emprisonnement et 5 millions de FCFA d’amende chacun avec un période probatoire de 5 ans.

Faut-il le remarquer, le «Gbonhi» (groupe, Ndlr) de Yodé et Siro, par ailleurs, l’un des titres de leur dernière œuvre dans lequel ils rendent hommage à leurs amis et inconditionnels, a apporté son soutien indéfectible par sa présence cet après-midi au Palais de Justice d’Abidjan Plateau.