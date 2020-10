Cossy Orjiakor : «Pourquoi j’ai fêté mon anniversaire sur un lieu de manifestation»

L’actrice et chanteuse, Cossy Orjiakor, était l’un des artistes qui se sont rassemblés en nombre pour se joindre aux manifestations #EndSARS qui ont eu lieu récemment à travers le pays. Cependant, au-delà des protestations, l’actrice a également célébré son anniversaire dans les rues au milieu des manifestations publiques.

Lors d’une rencontre avec Sunday Scoop , elle a partagé son expérience. «J’ai fêté mon anniversaire sur le terrain de protestation de Lekki (Lagos) parce que l’humeur du pays était saturée d’amertume et de colère. Rester à la maison et voir ce qui se passait me rendait triste aussi. Je voulais juste remonter le moral des gens. Je sais que j’ai rendu beaucoup de gars heureux sur le terrain de protestation. Nous nous sommes bien amusés à la fin de la journée.

«Que l’on soit heureux ou malheureux, on mourrait quand même. Nous voulons tous un nouveau Nigeria. Lors des manifestations, je ne portais pas de vêtements qui m’exposaient en soi. Je voulais juste fêter mon anniversaire avec les manifestants. Ensuite, certains de mes amis et moi avons été accueillis par un autre ami proche», a-t-elle déclaré.

L’actrice aux gros seins a également déclaré que les trois dernières années avaient été assez difficiles pour elle. Elle a ajouté: «Il y a trois ans, j’ai perdu mon père. L’année suivante, ma mère est décédée et m’a cassé la jambe. Cette année, la pandémie COVID-19 a perturbé beaucoup de mes projets. Je n’ai même pas retiré le fer (fonte) de ma jambe après l’accident. Mais avec tout ce qui s’est passé, j’ai réalisé que la plupart des gens étaient faux. L’homme que je croyais m’aimer m’a quitté parce qu’il ne pouvait pas supporter une fille utilisant une canne. J’ai juste remarqué qu’il me traitait comme un citoyen de seconde zone. Certaines personnes ont même pensé que je ne marcherais plus. Au cours de mon épreuve, j’ai vu les vraies couleurs de mes amis, alors j’en ai coupé certains. Je remercie Dieu, je vais bien maintenant.»